Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte, JASS CLUB, Paris

Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte Samedi 20 juin, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T22:30:00+02:00 – 2026-06-21T01:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Jean-Baptiste Loutte explore depuis plusieurs années les affinités entre jazz et musique brésilienne. C’est donc tout naturellement qu’on lui confie un nouveau rendez-vous mensuel pour partager cette passion et inviter artistes et publics à voyager au rythme du Brésil ! Entre hommages aux figures emblématiques de la musique brésilienne et compositions originales des musiciens, la soirée explore toute la richesse du Brésil. À l’occasion de ce 2ème rendez-vous, Jean-Baptiste Loutte invite deux remarquables musiciens : le pianiste Philippe Powell et le contrebassiste Gerson Saeki, pour une soirée en trio dédiée à la richesse de la musique brésilienne. Philippe Powell** / piano **Gerson Saeki** / contrebasse **Jean-Baptiste Loutte** / batterie & Guests *22h30* Jam session ‘Brasil e jazz’ ! *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place*

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/508-Les-samedis-Brasil-e-jazz-par-Jean-Baptiste-Loutte?session=508 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/509-Les-samedis-Brasil-e-jazz-par-Jean-Baptiste-Loutte?session=509 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/510-Jam-session-Brasil-e-jazz-par-Jean-Baptiste-Loutte?session=510 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Jean-Baptiste Loutte explore depuis plusieurs années les affinités entre jazz et musique brésilienne. C’est donc tout naturellement qu’on lui confie un nouveau rendez-vous mensuel pou … Musique brésilienne