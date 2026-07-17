Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès
samedi 8 août 2026 · Halles de l'Abbaye · Alès
Informations pratiques
Les Samedis des Halles Samedi 8 août, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00
SAMEDIS DES HALLES – LE MELON RÉINVENTÉ PAR SILVÈRE VIVIEN
Samedi 8 août 2026 | Halles d’Alès
Ce samedi, Silvère Vivien, chef créatif et passionné, vous invite à découvrir le melon comme vous ne l’avez jamais goûté ! Au programme, trois recettes audacieuses pour explorer toute la richesse de ce fruit estival :
Crème de melon à la cardamome – Une touche épicée et raffinée pour un dessert élégant.
Soupe de melon et patate douce au lait d’amande et piment d’Espelette – Un mélange doux et relevé, parfait pour l’été.
Tartare de melon, crevettes et courgettes aux saveurs thaïes – Une explosion de fraîcheur et d’exotisme.
Venez déguster, apprendre et vous inspirer lors de cette animation gourmande et conviviale.
Samedi 8 août 2026
Halles d’Alès
⏰ 9h00 – 12h00
Entrée libre – Un événement pour célébrer les saveurs locales, de saison et les circuits courts, dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire (PAT) d’Alès Agglomération.
Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Découvrez et dégustez des recettes originales pour sublimer le melon en compagnie du Chef Silvère VIVIEN
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