Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

Informations pratiques

Les Samedis des Halles Samedi 8 août, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T09:00:00+02:00 – 2026-08-08T12:00:00+02:00

SAMEDIS DES HALLES – LE MELON RÉINVENTÉ PAR SILVÈRE VIVIEN

Samedi 8 août 2026 | Halles d’Alès

Ce samedi, Silvère Vivien, chef créatif et passionné, vous invite à découvrir le melon comme vous ne l’avez jamais goûté ! Au programme, trois recettes audacieuses pour explorer toute la richesse de ce fruit estival :

Crème de melon à la cardamome – Une touche épicée et raffinée pour un dessert élégant.

Soupe de melon et patate douce au lait d’amande et piment d’Espelette – Un mélange doux et relevé, parfait pour l’été.

Tartare de melon, crevettes et courgettes aux saveurs thaïes – Une explosion de fraîcheur et d’exotisme.

Venez déguster, apprendre et vous inspirer lors de cette animation gourmande et conviviale.

Samedi 8 août 2026

Halles d’Alès

⏰ 9h00 – 12h00

Entrée libre – Un événement pour célébrer les saveurs locales, de saison et les circuits courts, dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire (PAT) d’Alès Agglomération.

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Découvrez et dégustez des recettes originales pour sublimer le melon en compagnie du Chef Silvère VIVIEN