Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

Informations pratiques

Les Samedis des Halles Samedi 10 octobre, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Les Samedis des Halles – Saveurs d’Automne à l’Abbaye !

Rendez-vous le samedi 10 octobre 2026 de 9h00 à 12h00 aux Halles de l’Abbaye d’Alès pour une nouvelle édition des Samedis des Halles !

Au programme : « Saveurs d’Automne »

L’automne s’invite dans vos assiettes avec un atelier dégustation animé par le Chef Daniel LAVERGNE, de l’Association « Gastronomie et Terroir en Cévennes ». Venez découvrir les produits de saison, leurs saveurs riches et leurs possibilités culinaires. Une occasion unique de déguster, apprendre et s’inspirer pour des repas automnaux savoureux.

Tous les deuxièmes samedis du mois, les Halles de l’Abbaye vous proposent des animations pour célébrer les produits locaux, la créativité culinaire et les rencontres gourmandes.

Lieu : Halles de l’Abbaye, Alès

⏰ Horaires : 9h00 – 12h00

Entrée libre – Ouvert à tous !

Ne manquez pas ce moment convivial et gourmand pour accueillir l’automne en beauté.

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Découvrez des recettes originales pour sublimer les « Saveurs d’Automne » en compagnie du Chef Daniel LAVERGNE Association « Gastronomie et Terroir en Cévennes »