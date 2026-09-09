Les Samedis des Halles, Halles de l’Abbaye, Alès

Informations pratiques

Les Samedis des Halles Samedi 14 novembre, 09h00 Halles de l’Abbaye Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T09:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T09:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:00:00+01:00

Les Samedis des Halles – Bouillon de Culture aux Halles de l’Abbaye !

Retrouvez-nous le samedi 14 novembre 2026 de 9h00 à 12h00 aux Halles de l’Abbaye d’Alès pour une nouvelle édition des Samedis des Halles !

Au programme : « Bouillon de culture, les soupes du terroir »

Plongez dans l’univers réconfortant des soupes traditionnelles avec un atelier dégustation animé par le Chef Daniel LAVERGNE, de l’Association « Gastronomie et Terroir en Cévennes ». Découvrez des recettes authentiques, des ingrédients locaux et des astuces pour sublimer vos soupes maison. Un moment chaleureux pour déguster, échanger et célébrer le terroir cévenol.

Tous les deuxièmes samedis du mois, les Halles de l’Abbaye vous invitent à explorer les richesses culinaires locales à travers des animations conviviales.

Lieu : Halles de l’Abbaye, Alès

⏰ Horaires : 9h00 – 12h00

Entrée libre – Accessible à tous !

Venez vous réchauffer avec des saveurs généreuses et des rencontres gourmandes.

Halles de l’Abbaye Place de l’abbaye, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Découvrez les recettes originales des meilleures soupes du Terroir en compagnie du Chef Daniel LAVERGNE