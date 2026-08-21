Les samedis musicaux chez Jean Cocteau – Passion pour Wagner, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Les samedis musicaux chez Jean Cocteau – Passion pour Wagner Samedi 19 septembre, 18h00 Maison Jean Cocteau Essonne

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Dans le jardin de la Maison où Cocteau recevait ses amis les plus proches, le programme de ce conert fera dialoguer Wagner, Nietzsche et Liszt.

Marion Tassou, soprano formée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, sera accompagnée au piano par Jamal Moqadem, diplômé du CRR de Rueil Malmaison et de la Guildhall School of music and Drama (Londres).

Ce programme Wagner Liszt donnera à entendre une transcription de Tristan et Isolde, un lieder sur un poème de Victor Hugo et d’autres mélodies à découvrir. Un dernier samedi musical pour évoquer l’admiration qu’avait Cocteau pour Wagner, qui incarnait à ses yeux le germanisme en art, tandis que le poète défendait un art français simple et direct qu’il opposait au sublime wagnérien.

Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France +33 1 71 63 89 85 https://maisonjeancocteau.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.maisonjeancocteau.com/ »}] La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la-Forêt et qu’il a habitée jusqu’à sa mort en 1963, géré par la Région Île-de-France depuis le 11 septembre 2019. Elle est labellisée « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture. Après la mort de Cocteau, elle a appartenu à Edouard Dermit, son fils adoptif, puis à l’association Maison Cocteau, qui l’a acquise grâce au mécénat de Pierre Bergé et aux contributions des collectivités territoriales. L’association a restauré la maison et l’a ouverte au public à partir de 2010. Jean Cocteau, romancier, cinéaste, poète, dramaturge, dessinateur, artiste aux multiples facettes, a marqué l’histoire des arts du XXe siècle. L’artiste extrêmement fécond, qui n’a cessé de travailler jusqu’à sa mort, a été l’ami de tous les géants du siècle, de Proust à Picasso. À Milly, après le tournage de La Belle et la Bête, il a trouvé un refuge, loin de l’agitation parisienne, où il a créé pour lui et ses amis un univers qui lui ressemble : éclectique, mystérieux et poétique. Préserver cette maison et rendre plus lisible encore l’apport de cet artiste du XXe siècle, c’est mieux faire comprendre la richesse et la singularité de Jean Cocteau.

Concert de Marion Tassou et Jamal Moqadem dans le cadre des « samedis musicaux »

© GIP Maison Jean Cocteau