Les secrets de Decize Place du Champ de Foire Decize
jeudi 22 octobre 2026 · Place du Champ de Foire · Decize
Informations pratiques
Decize
Les secrets de Decize
Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize Nièvre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
Partez à la découverte de Decize lors d’une visite guidée organisée par les guides de l’Office de Tourisme. Découvrez l’histoire de cette île rocheuse au cœur de la Loire, des remparts aux monuments incontournables la ville vous dévoilera tous ses secrets.
Bénéficiez d’un accès privilégié aux ruines du château ainsi qu’à la crypte de l’église Saint‑Aré
Départ Office de Tourisme Sud Nivernais Place du Champ de Foire 58300 Decize
Réservations obligatoires. .
Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr
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English : Les secrets de Decize
L’événement Les secrets de Decize Decize a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Sud Nivernais
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