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Les secrets de Decize Place du Champ de Foire Decize

jeudi 22 octobre 2026 · Place du Champ de Foire · Decize

Les secrets de Decize Place du Champ de Foire Decize

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place du Champ de Foire
Adresse
Office de Tourisme
Ville
58300 Decize
Département
Nièvre
Tarif
4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Decize

Les secrets de Decize

Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize Nièvre

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-29 16:30:00

Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29

Partez à la découverte de Decize lors d’une visite guidée organisée par les guides de l’Office de Tourisme. Découvrez l’histoire de cette île rocheuse au cœur de la Loire, des remparts aux monuments incontournables la ville vous dévoilera tous ses secrets.
Bénéficiez d’un accès privilégié aux ruines du château ainsi qu’à la crypte de l’église Saint‑Aré

Départ Office de Tourisme Sud Nivernais Place du Champ de Foire 58300 Decize
Réservations obligatoires.   .

Place du Champ de Foire Office de Tourisme Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23  tourisme.decize@ccsn.fr

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English : Les secrets de Decize

L’événement Les secrets de Decize Decize a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Sud Nivernais

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