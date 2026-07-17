Les secrets de la médiathèque, Médiathèque Jean Falala, Reims

Informations pratiques

Les secrets de la médiathèque Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Jean Falala Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Une visite pour découvrir tous les secrets de la médiathèque Jean Falala !

Face à la cathédrale et d’une superficie de 6500 m2, cet équipement central du réseau de lecture publique rémois a ouvert en 2003. Cette visite guidée riches en anecdotes vous permet d’en savoir plus sur son architecture, ses coulisses, ses espaces, ses collections et services.

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326356800 https://www.bm-reims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-reims.fr »}] Équipement central du réseau de lecture publique rémois, la médiathèque Jean Falala offre près de 160 000 documents sur tous supports (livres, disques, vidéos, jeux vidéo) en consultation et en prêt.

Elle contribue à dynamiser le secteur du parvis de la cathédrale, rénové en 2007.

Elle fait partie des douze projets nationaux retenus par le ministère de la culture et de la communication au titre du programme des bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR). Ligne A et B – Arrêt Opéra

Biblis en folie 2026

©Bibliothèque de Reims