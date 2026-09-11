Les Secrets de l’Hôtel Cail : une visite théâtralisée Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

À l’occasion du centenaire de la Mairie du 8e arrondissement, découvrez l’histoire de l’Hôtel Cail à travers une visite théâtralisée immersive.

Le temps d’une déambulation dans les salons, galeries et couloirs de l’ancien hôtel particulier, les comédiens en costume font revivre plusieurs personnages liés à l’histoire du lieu. De Jean-François Cail à ses domestiques, de l’architecte Albert Labouret aux témoins de la Commune de Paris, les visiteurs sont invités à remonter le temps jusqu’aux années 1860.

Scènes, dialogues, confidences et anecdotes se succèdent au fil du parcours pour faire découvrir autrement les différentes vies de cet édifice emblématique, devenu un siècle plus tard la Mairie du 8e arrondissement.

Les départs sont proposés toutes les 20 minutes de 14h à 18h, en fonction du nombre de visiteurs. Chaque visite dure environ 1h à 1h15.

Le temps d’une visite immersive, des comédiens en costume font revivre les personnages et les histoires de l’Hôtel Cail.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://mairie08.paris.fr/pages/la-mairie-du-8e-fete-ses-100-ans-a-l-occasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine-36208



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