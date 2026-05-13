Les secrets du Pavillon, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet

Les secrets du Pavillon Samedi 23 mai, 21h00 Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Limité à 8 personnes par session. Inscription obligatoire à l’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Toutes les demi-heures, un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire vous présente les secrets qui se cachent derrière la restauration du pavillon dans une ambiance nocturne : un atrium à l’antique, des documents cachés, une cheminée secrète…

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Le palais du Roi de Rome accueille le musée municipal de la ville de Rambouillet. A l’espace d’accueil est rappelée l’évolution historique et architecturale de la ville.

Le RDC présente les collections permanentes, dont quelques-uns des 2400 jeux de l’oie que possède la ville.

A l’étage sont organisées 4 expositions temporaires par an autour de thématiques telles que l’architecture et le patrimoine, les arts plastiques, la photographie, l’art animalier, l’Empire.

Le palais accueille également un espace dédié aux ateliers pédagogiques. De plus, dans le jardin du palais se trouve le pavillon du Verger, avec sa salle des médaillons récemment restaurée, ainsi qu’un espace d’interprétation. Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

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© Ville de Rambouillet