Tours

Les Sheriff

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 23:30:00

Date(s) :

2026-11-06

Les Sheriff embarquent pour un grand bombardement… tardif mais furieusement nécessaire.

Les Sheriff embarquent pour un grand bombardement… tardif mais furieusement nécessaire.

Figure culte du punk rock français, le groupe montpelliérain n’a jamais vraiment quitté la scène il s’est juste fait désirer. Après une fin qu’on croyait écrite, un retour inattendu a rallumé la mèche — et depuis, la flamme ne s’éteint plus.

Dans la cale du Bateau, leur rock’n’roll sans âge va trouver un terrain de jeu idéal riffs tranchants, rythmique implacable et refrains scandés à l’unisson. Héritiers des Ramones et d’OTH, Les Sheriff transforment chaque concert en décharge collective.

Leur retour avec Grand Bombardement Tardif n’a rien d’un adieu c’est une nouvelle salve, plus dense, plus mordante, toujours portée par cette urgence intacte. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

The Sheriffs embark on a major bombardment… belated but furiously necessary.

L’événement Les Sheriff Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37