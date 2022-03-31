LES SILENCIEUSES – 31 mars 2022 -, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

LES SILENCIEUSES – 31 mars 2022 – Jeudi 31 mars 2022, 19h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-03-31T19:00:00+02:00 – 2022-03-31T23:00:00+02:00

Fin : 2022-03-31T19:00:00+02:00 – 2022-03-31T23:00:00+02:00

Musique mixée en direct par des DJs. Equipez-vous d’un casque audio et venez vibrer dans une nocturne unique en son genre. Thème de cette soirée : Illusion et Magie.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Nocturne en musique. Thème Illusion et Magie. musique silencieuses