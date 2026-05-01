Les soirées avec Unis-Cité: Soirées ciné-débat Local de l’association AVF Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Les soirées avec Unis-Cité: Soirées ciné-débat

Local de l’association AVF 1 Rue Doux Hiver Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18

Découvrez les soirées ciné-débat! Venez partager un moment convivial autour d’un film et d’une pizza. On visionne le film, puis on discute ensemble dans une ambiance chaleureuse. .

Local de l’association AVF 1 Rue Doux Hiver Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine equipedesgenresetcinema@gmail.com

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English : Les soirées avec Unis-Cité: Soirées ciné-débat

L’événement Les soirées avec Unis-Cité: Soirées ciné-débat Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Haut Val De Sèvre