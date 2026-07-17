Les soirées guinguette du Clou-Bouchet à Niort Place Raoul Auzanneau Niort

Informations pratiques

Niort

Les soirées guinguette du Clou-Bouchet à Niort

Place Raoul Auzanneau 3B Rue Jacques Daguerre Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-09-11

Le centre socioculturel De Part et d’Autre a lancé son programme d’été avec des soirées guinguettes organisées les vendredis d’été 17 et 24 juillet, 14 et 28 août, ainsi que le 11 septembre. Chaque soirée débutera par des ateliers et des jeux familiaux avant de laisser place à la danse.

En alternance, des Échappées culturelles sont également prévues les vendredis 24 juillet et 7 août, de 19h à 21h30, avec notamment des danses du monde, le Circobus et le spectacle de l’Odyssée.

Le programme estival comprend aussi une séance de cinéma en plein air le samedi 22 août à 21h30, place Auzanneau, précédée d’animations dès 19h.

Des sorties en groupe (jusqu’à 60 personnes) dans des parcs, zoos ou encore à la plage sont également organisées les mercredis ou samedis, sur inscription, ainsi que des sorties de proximité.

Le programme complet est dispo à l’accueil du CSC et sur sa page Facebook. .

Place Raoul Auzanneau 3B Rue Jacques Daguerre Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 79 03 05 csc-dpa@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les soirées guinguette du Clou-Bouchet à Niort

L’événement Les soirées guinguette du Clou-Bouchet à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Niort Marais Poitevin