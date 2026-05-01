Les soirées jeux et cie ! A Parthenay Le 55, la guilde ludique Parthenay

Parthenay

Les soirées jeux et cie ! A Parthenay

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 17:00:00

fin : 2026-05-28 23:59:00

Date(s) :

2026-05-28

Et si on débranchait pour mieux se retrouver ?

Evénement proposé dans le cadre des 10 jours sans écran par l’ association Les’Fées de la Tour.

Oubliez les notifications, les feeds et les pixels le temps d’une soirée ! L’association Les’Fées de la Tour vous invite à une parenthèse conviviale où le seul réseau social sera celui de votre table de jeu.

Le concept Partager, rire et jouer

Que vous soyez un fin stratège ou un débutant curieux, venez tester notre sélection de jeux de société modernes

Accessibles des règles apprises en quelques minutes pour un plaisir immédiat (deux anim’s seront présents.tes pour vous y aider si vous le souhaitez).

Conviviaux des jeux faciles à refaire à la maison en famille ou entre amis.

Pour tous petits et grands, il y en a pour tous les goûts !

Soirée gratuite, ouverte à toutes et tous !

Petite buvette (et snack) conviviale présente avec une .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 61 72 01 asso.lesfeesdelatour@gmail.com

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English : Les soirées jeux et cie ! A Parthenay

L’événement Les soirées jeux et cie ! A Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine