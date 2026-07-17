Les stalles de l’abbatiale de la Trinité de Vendôme, Abbatiale de La Trinité, Vendôme

Informations pratiques

Les stalles de l’abbatiale de la Trinité de Vendôme Dimanche 20 septembre, 17h00 Abbatiale de La Trinité Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée par Bernard Diry, président de la Société archéologique.

RV : dans le choeur de l’église

Abbatiale de La Trinité 3 Rue de l’Abbaye, 41100 Vendôme, France Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.vendome.eu/dynamique/patrimoine/labbaye-de-la-trinite L’abbaye a été fondée en 1034 par Geoffroy Martel, comte de Vendôme. Elle comprenait les bâtiments conventuels avec de nombreuses dépendances et des constructions affectées aux usages profanes et aux besoins matériels de la communauté. Au sud de l’église abbatiale se trouvaient cloîtres, réfectoires, chapitre, bibliothèque, archives, logements…

De nos jours, les bâtiments entourant l’ancien cloître abrite le musée, le CIAP, l’école de musique.

Visite commentée par Bernard Diry, président de la Société archéologique.

©ville de Vendôme