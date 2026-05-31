Les Tambours des Tours en concert, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Les Tambours des Tours en concert Vendredi 26 juin, 17h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la sixième édition du Festival 33 Tour, la bibliothèque Bordeaux-Lac vibrera au son du groupe de musique de l’association bordelaise LesTambours des Tours, le samedi 26 juin à partir de 17h.

Réuni(e)s par une généreuse énergie rythmique sans frontière et leur goût de la scène, les quatre musicien(nes) partagent leur cosmopolite univers musical nomade, mêlé notamment de percussions mandingues, sonorités cajuns et reprises de chansons brésiliennes.

Venez voyager en famille à travers les différentes cultures musicales, au rythme de la Samba, des chants traditionnels d’Afrique de l’Ouest, des sons de Louisiane et des compositions françaises signées Bob Orfa.

Entrée libre place Ginette Neveu, devant la bibliothèque Bordeaux-Lac.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Concert devant la bibliothèque Bordeaux-Lac 33Tour Concert

© Les Tambours des Tours