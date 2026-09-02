Les Tites Z’Oreilles Bibliothèque Livres au village Saint-Victor-Malescours
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Livres au village · Saint-Victor-Malescours
Informations pratiques
Saint-Victor-Malescours
Les Tites Z’Oreilles
Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07 2026-12-02
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image … C’est un peu tout à la fois !
Mais surtout un moment interactif et privilégié entre enfants, parents, grands-parents… autour de thèmes variés.
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Bibliothèque Livres au village 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr
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English :
It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture… It’s a bit of everything!
But above all, it’s a privileged, interactive moment between children, parents and grandparents… on a variety of themes.
L’événement Les Tites Z’Oreilles Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène
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