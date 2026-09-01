Spectacle Toyo Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours
samedi 5 décembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Victor-Malescours
Informations pratiques
Saint-Victor-Malescours
Spectacle Toyo
Salle polyvalente Rue de la halle Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste… Il s’approche et découvre Toyo.
Toyo, c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux… Quelle aubaine !
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Salle polyvalente Rue de la halle Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr
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English :
Tchi-tchi-tchi! A mysterious sound intrigues Gillou, the tightrope walker and contortionist… He goes over and discovers Toyo.
Toyo is a construction pipe—cold, stiff, and hollow… What a find!
L’événement Spectacle Toyo Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène
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