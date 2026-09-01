Spectacle Toyo Salle polyvalente Saint-Victor-Malescours

Informations pratiques

Saint-Victor-Malescours

Spectacle Toyo

Salle polyvalente Rue de la halle Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste… Il s’approche et découvre Toyo.



Toyo, c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout creux… Quelle aubaine !

.

Salle polyvalente Rue de la halle Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 16 89 bibliothequestvictor@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tchi-tchi-tchi! A mysterious sound intrigues Gillou, the tightrope walker and contortionist… He goes over and discovers Toyo.

Toyo is a construction pipe—cold, stiff, and hollow… What a find!

L’événement Spectacle Toyo Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène