Les trains du Père Noël Place Alfred Brard Pontivy

Pontivy

Les trains du Père Noël

Place Alfred Brard Gare de Pontivy Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 14:30:00

fin : 2026-12-19 16:20:00

Date(s) :

2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-19 2026-12-20

Les Trains du Père Noël de l’association des Chemins de Fer du Centre Bretagne sont devenus des incontournables des fêtes de fin d’année. Les enfants avec leur famille embarquent à leur bord, dans l’espoir de croiser le Père Noël. Comme chaque année, ce dernier réserve ses après-midis pour être sûr de ne pas rater ces trains si particuliers. À bord il enchantera petits et grands et distribuera ses cadeaux à tous dans l’ambiance magique de Noël. Les trajets de deux heures vous permettent de passer un bon moment en famille confortablement installé.

En départ de Pontivy à 14h30 les dimanches 6, 13 & 20 décembre.

En départ de Lambel-Camors à 14h30 les samedis 12 & 19 décembre. .

Place Alfred Brard Gare de Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les trains du Père Noël Pontivy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté