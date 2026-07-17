Les trésors d’IVT ouvrent leurs coulisses !, International Visual Théâtre, Paris

Informations pratiques

Les trésors d’IVT ouvrent leurs coulisses ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 International Visual Théâtre Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Affiches de spectacles, costumes, anciennes éditions… Profitez de notre braderie exceptionnelle pour adopter un morceau du patrimoine d’IVT et prolonger son histoire chez vous. Une occasion unique de repartir avec un souvenir des 50 ans d’IVT

International Visual Théâtre 7 Cité Chaptal, 75009 Paris Paris 75009 Quartier Saint-Georges Paris Île-de-France 0153161818 http://www.ivt.fr IVT International Visual Théâtre est un laboratoire de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes, les arts visuels et corporels. A la fois salle de spectacles, maison d’édition, lieu de création artistique et école de langue des signes, IVT est un carrefour culturel, un espace d’échanges et de découvertes pour les sourds et les entendants. Au XVIIIe siècle, ce bâtiment est d’abord une chapelle. En 1895, elle devient une salle de spectacle qui prend le nom de Théâtre-Salon, puis qui connaît ses heures de gloire de 1897 à 1962 comme le théâtre du Grand-Guignol, jouant sur le rire et l’épouvante. Le bâtiment devient ensuite la salle de répétitions et de représentations de l’école de la rue Blanche (l’ENSAT) jusqu’en 1997. En 2004, IVT obtient ce lieu et entreprend de gros travaux. Le théâtre est inauguré en janvier 2007. Il subsiste aujourd’hui la façade (restaurée en 2010) et 4 tableaux d’Alfred Choubrac datant de la fin du XIXe siècle. Métro Blanche, Pigalle, Liège / Bus 74, 67

Visite libre

©Vincent Quenot