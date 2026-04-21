Les tribulations d’un moineau Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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Constructions neuves, rénovation, nettoyage, disparition des friches, de la végétation spontanée, la « gentrification » donne du fil à retordre au Moineau domestique dans la plupart des villes d’Europe. Paris a vu ses effectifs diminuer de 75 % en 15 ans à partir de 2003. Découvrez cet oiseau au travers d’un documentaire suivi d’une présentation, de sa situation à Paris puis des mesures prises par la Ville pour conforter sa présence.

Le mercredi 13 mai 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T14:30:00+02:00_2026-05-13T17:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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