LES TROIS MOUSQUETAIRES SAISON 3 Rue François Rabelais Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LES TROIS MOUSQUETAIRES SAISON 3

Rue François Rabelais Eglise des Dominicains Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 17:00:00

fin : 2027-05-29

Date(s) :

2027-05-29

A l’Eglise de Dominicains Suite et fin du premier cycle de cette fresque théâtrale inédite, la Saison 3 des Trois Mousquetaires fait monter l’intensité narrative. Entre complots, traîtrises et siège enflammé, D’Artagnan et ses mousquetaires affrontent les périls du roman de Dumas dans une série épique, drôle et haletante.

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Rue François Rabelais Eglise des Dominicains Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org

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English :

At the Dominican Church: As the first cycle of this original theatrical epic comes to a close, Season 3 of *The Three Musketeers* ramps up the narrative intensity. Amid plots, betrayals, and a fiery siege, D’Artagnan and his musketeers face the perils of Dumas’s novel in an epic, funny, and edge-of-your-seat series.

L’événement LES TROIS MOUSQUETAIRES SAISON 3 Perpignan a été mis à jour le 2026-07-27 par PERPIGNAN TOURISME