Les vacances d’été à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS

Atelier « Les céréales de la ferme »

Du mardi au vendredi, du 7 juillet au 31 juillet de 14h à 16h30 (en libre et en continu sauf lundi et jours fériés).

En été, les céréales sont mûres, et a lieu la moisson des champs. Nous vous proposons un stand d’animation autour de cette thématique.

Atelier « L’eau à la ferme, et découverte de la mare écologique »

Du mardi au vendredi, du 4 au 28 août de 14h à 16h30 (en libre et en continu sauf lundi et jours fériés) :

Nous nous intéressons à la ressource eau. Comment celle-ci peut être utilisée de manière durable ? Quels sont les bénéfices de la mare en agro-écologie ?

Cet été à la Ferme de Paris, vous pourrez découvrir la filière des céréales au mois de juillet et en août, la gestion de l’eau et la mare en agro-écologie.

Du mardi 04 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 16h30

Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T16:30:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T16:30:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T16:30:00+02:00;2026-07-14T14:00:00+02:00_2026-07-14T16:30:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T16:30:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T16:30:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T16:30:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T16:30:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T16:30:00+02:00;2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T16:30:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T16:30:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T16:30:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T16:30:00+02:00;2026-08-04T14:30:00+02:00_2026-08-04T16:30:00+02:00;2026-08-05T14:30:00+02:00_2026-08-05T16:30:00+02:00;2026-08-06T14:30:00+02:00_2026-08-06T16:30:00+02:00;2026-08-07T14:30:00+02:00_2026-08-07T16:30:00+02:00;2026-08-11T14:30:00+02:00_2026-08-11T16:30:00+02:00;2026-08-12T14:30:00+02:00_2026-08-12T16:30:00+02:00;2026-08-13T14:30:00+02:00_2026-08-13T16:30:00+02:00;2026-08-14T14:30:00+02:00_2026-08-14T16:30:00+02:00;2026-08-18T14:30:00+02:00_2026-08-18T16:30:00+02:00;2026-08-19T14:30:00+02:00_2026-08-19T16:30:00+02:00;2026-08-20T14:30:00+02:00_2026-08-20T16:30:00+02:00;2026-08-21T14:30:00+02:00_2026-08-21T16:30:00+02:00;2026-08-25T14:30:00+02:00_2026-08-25T16:30:00+02:00;2026-08-26T14:30:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-08-27T14:30:00+02:00_2026-08-27T16:30:00+02:00;2026-08-28T14:30:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



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