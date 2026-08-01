Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Les Vedettes d’Élisa

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Terre-Neuve fait son Cinéma

À 10h30, les enfants deviendront les véritables acteurs de leur visite.

Guidés par Élisa Donnart et ses talents en photographie, ils parcourront le château à travers une découverte originale du cinéma.

Dans les différentes pièces historiques, ils seront mis en scène comme de véritables comédiens afin de repartir avec des photographies originales et des souvenirs inoubliables.

Réservation obligatoire

De 10h30 à 12h00 .

1 Rue Jarnigande Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 54 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

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English :

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L’événement Les Vedettes d’Élisa Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin