Moutier-d’Ahun

Les Vendredis de la Bergerie Myriam Boukmoun Quartet

La Bergerie Moutier-d’Ahun Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

La chanson française, les rythmes et polyphonies africaines, les ballades italiennes, les madrigaux du 16e siècle, le scat et les chansons jazz cohabitent allègrement dans la voix de Myriam Bouk Moun. Souvent, ils se rencontrent donnant lieu à des alchimies extraordinaires. (Dr Stefano Jacoviello). Chanteuse, autrice et compositrice, Myriam a remporté le 3e prix du concours international Shure Montreux Jazz Voice Competition en 2014.

Le groupe sera composé de Richard Razaf, Manu Kassimo (guitare), Simon Teboul (contrebasse) et Myriam Bouk Moun au chant.

Participation au chapeau. Sur réservation. Toute place réservée non occupée à 20h50 sera redistribuée. .

La Bergerie Moutier-d’Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 49 84 50 labergerie.sama@gmail.com

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English : Les Vendredis de la Bergerie Myriam Boukmoun Quartet

L’événement Les Vendredis de la Bergerie Myriam Boukmoun Quartet Moutier-d’Ahun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Creuse Sud Ouest