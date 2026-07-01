Les Vendredis du Patrimoine À la découverte du mont des Ouleries SAINT-AUBIN-DE-BAUBIGNE Mauléon

Informations pratiques

Mauléon

Les Vendredis du Patrimoine À la découverte du mont des Ouleries

SAINT-AUBIN-DE-BAUBIGNE Les Ouleries Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:15:00

Date(s) :

2026-07-31

Découverte du Mont des Ouleries, culminant le village de Saint-Aubin-de-Baubigné. Visite guidée par Bruno BERT, habitant de la commune et président de l’UNC. Ce site comporte la chapelle des Ouleries, une croix en altitude et un ancien camp romain. La visite portera notamment sur la restitution de la bataille des Ouleries pendant les guerres de Vendée et la visite commentée de la chapelle. .

SAINT-AUBIN-DE-BAUBIGNE Les Ouleries Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 00

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English : Les Vendredis du Patrimoine À la découverte du mont des Ouleries

L’événement Les Vendredis du Patrimoine À la découverte du mont des Ouleries Mauléon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Bocage Bressuirais