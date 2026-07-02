Les Vestiges du mur de l’Atlantique au Bégo place Charles Kérino, Le Bégo Plouharnel

Informations pratiques

Plouharnel

Les Vestiges du mur de l’Atlantique au Bégo

place Charles Kérino, Le Bégo Route de Quiberon Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-02 12:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-05 2026-07-09 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27 2026-08-30

Venez découvrir 500 hectares marqués par l’histoire de la seconde guerre mondiale à travers un Chemin de mémoire et une visite guidée immersive de près de 2 heures trente dans les vestiges imprégnés d’histoires du Mur de l’Atlantique

– Découverte de l’organisation de batterie côtière lourde qui protégeait la rade de Lorient et les U-Boots de l’amiral Dönitz

– Exploration de bunkers caractéristiques comme le Bunker SK (Sonder Konstruktion) Puit, l’emblématique Tour d’observation, un casernement avec ses peintures murales, etc.

– Présentation de l’impressionnant Canon de 340mm modèle 1912 dit de Saint-Chamond, un des derniers exemplaires existants et du modèle de ceux qui étaient déployés sur le site du Bégo.

La batterie la plus importante et la plus puissante de la façade atlantique livre ses secrets. Un modèle de l’ingénierie défensive allemande à découvrir au coeur du Grand site dunaire Gâvres-Quiberon.

Pour information

Vous trouverez également sur le site du Bégo un bunker musée 39-45 mettant en avant l’histoire tragique de ce lieu emblématique de la Poche de Lorient en plusieurs scénographies

– la construction par l’Organisation Todt de la Batterie côtière Lourde du Bégo ;

– la vie sous l’Occupation, la Résistance ;

– l’édification du Mur de l’Atlantique et l’inspection du maréchal Rommel en avril 1944 ;

– la Reddition de la Poche de Lorient et la Libération.vie sous l’Occupation, la Résistance ;

Si vous souhaitez également découvrir ce bunker musée, nous vous invitons à opter pour l’achat du billet combiné à tarif préférentiel (8€ au lieu de 10€).

Les jeudis et dimanches en Juillet et en Aout à 10h et 14h

Tout public sauf PMR

Prévoir des chaussures fermées .

place Charles Kérino, Le Bégo Route de Quiberon Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Vestiges du mur de l’Atlantique au Bégo Plouharnel a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon