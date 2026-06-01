Les vieilles canailles à Vendôme, Minotaure, Vendôme

Les vieilles canailles à Vendôme Jeudi 29 avril 2027, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher

37,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T00:00:00+02:00 – 2027-04-29T23:59:00+02:00

Fin : 2027-04-29T00:00:00+02:00 – 2027-04-29T23:59:00+02:00

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. Les vieilles canailles à Vendôme. Loir Événements présente : Eddy, Johnny et Jacques, le trio des légendes, revisité par Johnny Vegas, Eddy Deville et Gabriel Mailly. Retrouvez tous les grands tubes de ces monstres sacrés de la chanson française, avec leur complicité, leur voix, leur gestuelle et leur énergie. Un concert plus rock’n’roll que jamais, mêlant standards incontournables, duos et trios inédits, pour une illusion parfaite qui vous fera revivre la magie de ces trois icônes sur scène. Un live unique à ne pas manquer !

Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennen Festivals concerts et spectacles