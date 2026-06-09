Les Vignerons de Lantignié Le Clos Reims

Reims

Les Vignerons de Lantignié

Le Clos 25 Rue du Temple Reims Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10 20:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Tout public

Les Vignerons de Lantignié débarquent au Clos. Pendant deux heures, le Beaujolais quitte les collines granitiques de Lantignié pour poser ses valises à Reims. Une dégustation vivante, libre et généreuse, où plusieurs vignerons viendront présenter leurs cuvées, raconter leurs terroirs et partager leur vision d’un Beaujolais précis, vibrant et loin des clichés poussiéreux. Au programme des gamays pleins d’énergie, des vins de caractère, des échanges avec les domaines présents et une immersion dans l’un des villages les plus passionnants du Beaujolais actuel. Une parenthèse entre copains de comptoir, amateurs curieux et amoureux du vin vivant. Deux heures pour voyager verre en main, entre fruits éclatants, granit rose et belles histoires de vignerons.

Le Clos, Reims. Mercredi 10 juin. De 18h à 20h Places limitées. Le Beaujolais arrive en fanfare… et il risque bien de repartir avec quelques nouveaux fidèles. .

Le Clos 25 Rue du Temple Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Les Vignerons de Lantignié

L’événement Les Vignerons de Lantignié Reims a été mis à jour le 2026-06-05 par Reims Tourisme & Congrès