Masterclass RH Coutier Le Clos Reims
Masterclass RH Coutier Le Clos Reims mardi 9 juin 2026.
Reims
Masterclass RH Coutier
Le Clos 25 Rue du Temple Reims Marne
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:00:00
fin : 2026-06-09 21:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Tout public
Le mardi 19 juin à 19H nous vous proposons une masterclass exceptionelle autour de 7 vins entre mémoire des millésimes, puissance des terroirs d’Ambonnay et élégance des longues maturations
3 coteaux rouges
2022
2009
1976
4 champagnes
Rosé base 2022
Le Bout du Clos
2005 en Magnum
1996
un voyage dans le temps … .
Le Clos 25 Rue du Temple Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Masterclass RH Coutier
L’événement Masterclass RH Coutier Reims a été mis à jour le 2026-06-05 par Reims Tourisme & Congrès
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