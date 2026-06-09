Masterclass RH Coutier Le Clos Reims

Reims

Masterclass RH Coutier

Le Clos 25 Rue du Temple Reims Marne

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:00:00

fin : 2026-06-09 21:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Tout public

Le mardi 19 juin à 19H nous vous proposons une masterclass exceptionelle autour de 7 vins entre mémoire des millésimes, puissance des terroirs d’Ambonnay et élégance des longues maturations

3 coteaux rouges

2022

2009

1976

4 champagnes

Rosé base 2022

Le Bout du Clos

2005 en Magnum

1996

un voyage dans le temps … .

Le Clos 25 Rue du Temple Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Masterclass RH Coutier

L’événement Masterclass RH Coutier Reims a été mis à jour le 2026-06-05 par Reims Tourisme & Congrès