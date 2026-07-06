Les Vikings et les satellites — Cartographie 2 Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

Les Vikings et les satellites — Cartographie 2

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Agrégé de géographie passionné, Frédéric Ferrer est un conférencier drôle et érudit. Ses Cartographies, regroupées sous le titre d’Atlas de l’anthropocène, sont un genre en soi, des seuls en scène où il excelle à partager ses enquêtes documentées sur un tempo effréné.

Agrégé de géographie passionné, Frédéric Ferrer est un conférencier drôle et érudit. Ses Cartographies, regroupées sous le titre d’Atlas de l’anthropocène, sont un genre en soi, des seuls en scène où il excelle à partager ses enquêtes documentées sur un tempo effréné. De considérations géographiques en hypothèses historiques, le comédien-chercheur construit des argumentaires à cent à l’heure autour de sujets terrestres en lien avec le réchauffement climatique. Avec cet opus qui explore les civilisations vikings et leur découverte du Groenland, la controverse va bon train sur le rôle des humains dans la fonte de la calotte glaciaire. Agrémentée d’images satellites et de documents scientifiques, fruit de rencontres avec des spécialistes, cette performance atypique dérive vers des contrées poético-absurdes réjouissantes.

Conception et jeu Frédéric Ferrer. Durée 1h15. Pensez à réserver en ligne !

Dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2 .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Vikings et les satellites — Cartographie 2

A passionate geography teacher, Frédéric Ferrer is a witty and erudite speaker. His ‘Cartographies’, brought together under the title *Atlas of the Anthropocene*, are a genre in their own right: one-man shows in which he excels at sharing his well-researched findings at a breakneck pace.

L’événement Les Vikings et les satellites — Cartographie 2 Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité