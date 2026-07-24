Les visites d’Anthony le château de Rochefort Mirebeau
dimanche 16 août 2026 · Mirebeau
Informations pratiques
Mirebeau
Les visites d’Anthony le château de Rochefort
Château de Rochefort Mirebeau Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Plongez dans l’histoire fascinante du château de Rochefort, un joyau du XVème siècle où chaque pierre raconte la vie seigneuriale d’autrefois, dans un cadre authentique et plein de charme.
Plongez dans l’histoire fascinante du château de Rochefort, un joyau du XVème siècle où chaque pierre raconte la vie seigneuriale d’autrefois, dans un cadre authentique et plein de charme. .
Château de Rochefort Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Les visites d’Anthony le château de Rochefort
Immerse yourself in the fascinating history of Rochefort Castle, a 15th-century gem where every stone tells the story of the seigneurial life of yesteryear, in an authentic and charming setting.
L’événement Les visites d’Anthony le château de Rochefort Mirebeau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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