Les visites d’Anthony Mirebeau médiévale Mirebeau
dimanche 18 octobre 2026 · Mirebeau
Informations pratiques
Mirebeau
Les visites d’Anthony Mirebeau médiévale
21 Place de la République Mirebeau Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Partez à la découverte de la cité médiévale de Mirebeau sous forme de circuit. Entre ruelles anciennes et vestiges historiques, Mirebeau offre une immersion dans l’histoire locale, à découvrir lors d’une visite guidée proposée par Anthony Bernard.
Partez à la découverte de la cité médiévale de Mirebeau sous forme de circuit. Entre ruelles anciennes et vestiges historiques, Mirebeau offre une immersion dans l’histoire locale, à découvrir lors d’une visite guidée proposée par Anthony Bernard. .
21 Place de la République Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
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English : Les visites d’Anthony Mirebeau médiévale
Set out on a guided tour to explore the medieval town of Mirebeau. With its ancient alleyways and historic ruins, Mirebeau offers a deep dive into local history, which you can explore on a guided tour led by Anthony Bernard.
L’événement Les visites d’Anthony Mirebeau médiévale Mirebeau a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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