Les visites du Palais de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris

Informations pratiques

Les visites du Palais de la Porte Dorée 19 et 20 septembre Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical Paris

Activités gratuites, inscription sur place à partir de 10h pour les visites du matin, à partir de 12h pour les visites du début d’après-midi, et de 14h30 pour le reste de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Au Musée

Visite « Esclavage et migrations »

VISITE GUIDEE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

À l’occasion de la commémoration de la « Loi Taubira » adoptée le 10 mai 2001, qui reconnaît la traite et l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, le Musée national de l’histoire de l’immigration propose une visite sur les liens entre esclavage et immigration dans l’histoire de France, en collaboration avec la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.

Institutionnalisé en France à partir de 1685, l’esclavage a généré des migrations forcées d’hommes, de femmes et d’enfants, dont les héritages humains, culturels et mémoriels ont marqué les migrations au sein de la société française jusqu’à aujourd’hui.

Adultes | Horaire : 14h30 | Durée : 1h

Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France Paris 75012 Quartier du Bel-Air Paris Île-de-France +33153595860 https://www.palais-portedoree.fr L’Établissement public du Palais de la Porte Dorée est chargé de développer les projets scientifiques et culturels de l’Aquarium tropical et du Musée national de l’histoire de l’immigration et de mettre en valeur l’ensemble patrimonial du Palais de la Porte Dorée.

Le Palais a été construit à l’occasion de l’Exposition coloniale internationale de 1931. Sa vocation première fut d’être un musée des colonies, devant représenter les territoires, l’histoire de la conquête coloniale et son incidence sur les arts. L’Aquarium tropical a également été créé pour l’Exposition, afin de présenter la faune aquatique des colonies. Le Palais de la Porte Dorée a changé plusieurs fois d’affectation. En 1990, il devient le Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie, avec pour mission la conservation des témoignages de l’histoire coloniale et la diffusion des arts non occidentaux. Depuis 2007, le Palais abrite le Musée national de l’histoire de l’immigration. Métro 8 / Tram 3 station Porte Dorée / Bus 46

Au Musée

Quentin Chevrier © Palais de la Porte Dorée