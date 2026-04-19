Les visites thématiques sont de retour au Rivau ! Lémeré
Les visites thématiques sont de retour au Rivau ! Lémeré vendredi 1 mai 2026.
Lémeré
Les visites thématiques sont de retour au Rivau !
9 Rue du Château Lémeré Indre-et-Loire
Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR
13.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-01
Pour les ponts de Mai, les visites thématiques dans les jardins ou le château sont de retour au Rivau !
Pour les ponts de Mai, les visites thématiques dans les jardins ou le château sont de retour au Rivau ! Découvrez les secrets des Jardin du Rivau avec les visites imaginaires et botaniques ou laisse les mots infuser aussi doucement qu’une tasse de thé au cours de l »atelier d’écriture intimiste Les Racon’thé. Pour les passionnés d’histoire et de patrimoine, profitez des visites Flash et des visites guidées du château pour tout savoir sur l’histoire d’un château médiéval privé, restauré avec passion et ancré dans notre époque ! Et pour les joueurs, partez à l’aventure dans les jardins du Rivau avec l’Escape Game Les Rives Oniriques pour une expérience unique à vivre en famille ou entre amis ! 13.5 .
9 Rue du Château Lémeré 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 77 47 info@chateaudurivau.com
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English :
For the May bank holidays, themed tours of the gardens and château are back at Le Rivau!
L’événement Les visites thématiques sont de retour au Rivau ! Lémeré a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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