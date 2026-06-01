Les voies de la recherche : parcours d’étudiants en histoire de l’art, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle, Fontainebleau

Les voies de la recherche : parcours d’étudiants en histoire de l’art Samedi 6 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

À travers cinq parcours d’étude et professionnels différents, nous proposons de revenir sur les étapes et les choix qui ponctuent l’orientation vers la recherche en histoire de l’art, offrant ainsi une fenêtre sur notre quotidien de jeune chercheur(e)s en formation. Des enjeux pratiques (choix d’un sujet de recherche, d’une direction de mémoire/thèse, mise en place d’une codirection, financement) ainsi que des problématiques plus spécifiques (faire de la recherche sur des territoires empêchés, travailler avec les sciences du patrimoine, trouver sa place entre différentes disciplines) seront abordés.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, grande salle Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art