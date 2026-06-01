Les voisines volantes, Musée, Alès
Les voisines volantes, Musée, Alès samedi 13 juin 2026.
Les voisines volantes Samedi 13 juin, 16h00 Musée Gard
Offert – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Dans le cadre d’IN-Circus et des Rencontres de l’Environnement, participez à un atelier sympathique et convivial pour mieux connaître et protéger oiseaux et chiroptères, et fabriquez un nichoir de vos propres mains avec Orizom dans les jardins du Musée PAB à Alès.
Musée Musée PAB Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiegard.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 61 38 »}]
Atelier de création de nichoirs nichoir oiseau
Photo de Jan Cantysur Unsplash
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