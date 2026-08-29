Les voix de la Météorite Maison du temps libre Rochechouart
samedi 7 novembre 2026 · Maison du temps libre · Rochechouart
Informations pratiques
Rochechouart
Les voix de la Météorite
Maison du temps libre 40 Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Amateurs de musique et de belles découvertes, rendez-vous à Rochechouart pour la 4e édition des Voix de la Météorite ! Cette soirée met à l’honneur les talents de demain lors d’un grand concours musical organisé par le Comité des Fêtes de Rochechouart. Dès 14h, place aux demi-finales, avant de découvrir les finalistes à partir de 20h pour une soirée pleine d’énergie et de surprises. Auteurs-compositeurs et interprètes se succéderont sur scène pour tenter de décrocher le 1er prix. Une belle occasion de venir encourager les artistes, partager un moment convivial et vibrer au rythme de la musique. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amoureux de chanson et de spectacle !
Inscription en ligne. .
Maison du temps libre 40 Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 15 06
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English : Les voix de la Météorite
L’événement Les voix de la Météorite Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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