Les voix de Malraux, Médiathèque André Malraux, Strasbourg

Informations pratiques

Les voix de Malraux Samedi 3 octobre, 15h00, 16h00 Médiathèque André Malraux Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

André Malraux, c’est un style littéraire entre reportage et aventure.

Les comédiens Samuel Meyer et Fred Cacheux vous proposent une traversée de l’œuvre de Malraux, sa littérature, ses essais et discours.

Les deux acteurs dialogueront et interprèteront les personnages de ses romans dans une mise en scène sobre pour proposer une évocation sensible d’André Malraux.

Laissez-vous emporter par la puissance créatrice avec des extraits de L’Espoir, La condition humaine ou encore son discours pour l’entrée de Jean Moulin au Panthéon.

Deux séances :

De 15h à 15h30 au RDC – espace cafétéria

De 16h à 16h30 au Département Littératures 2e étage

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu

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