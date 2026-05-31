LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle
vendredi 27 novembre 2026 · Médiathèque de Riscle · Riscle
Informations pratiques
LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE Vendredi 27 novembre, 17h00 Médiathèque de Riscle Gers
Participation appréciée. Inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T17:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T17:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:00:00+01:00
Bijoux en perles : atelier de type Art Thérapie
Et qui sait ? Vous pourrez, pourquoi pas, offrir à votre tour des savoirs-faire, à partager lors de prochains ateliers.
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Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous
Merci de vous inscrire pour nous permettre une meilleure organisation (Le lien est dans « Outils d’inscription » – colonne de droite)
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Emparez vous de cette proposition créative offerte par Laura !
@briancollection.com
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