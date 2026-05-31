LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE Vendredi 27 novembre, 17h00 Médiathèque de Riscle Gers

Participation appréciée. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T17:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T17:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:00:00+01:00

Bijoux en perles : atelier de type Art Thérapie

Et qui sait ? Vous pourrez, pourquoi pas, offrir à votre tour des savoirs-faire, à partager lors de prochains ateliers.

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Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous

Merci de vous inscrire pour nous permettre une meilleure organisation (Le lien est dans « Outils d’inscription » – colonne de droite)

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Emparez vous de cette proposition créative offerte par Laura !

@briancollection.com