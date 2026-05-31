UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Riscle

LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle

vendredi 27 novembre 2026 · Médiathèque de Riscle · Riscle

LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
Médiathèque de Riscle
Adresse
place de la libération 32400 RISCLE
Ville
32400 Riscle
Département
Gers
Tarif
Participation appréciée. Inscription obligatoire.

LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE Vendredi 27 novembre, 17h00 Médiathèque de Riscle Gers

Participation appréciée. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T17:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T17:00:00+01:00 – 2026-11-27T19:00:00+01:00

Bijoux en perles : atelier de type Art Thérapie

Et qui sait ? Vous pourrez, pourquoi pas, offrir à votre tour des savoirs-faire, à partager lors de prochains ateliers.

_________________________________________________

Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous
Merci de vous inscrire pour nous permettre une meilleure organisation (Le lien est dans « Outils d’inscription » – colonne de droite)

Médiathèque de Riscle place de la libération 32400 RISCLE Riscle 32400 Riscle Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 69 75 43 »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/les-voyageurseuses-du-faire-du-27-novembre-2026-1775655193 »}]
Emparez vous de cette proposition créative offerte par Laura !

@briancollection.com

À voir aussi à Riscle (Gers)