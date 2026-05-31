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LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle

samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque de Riscle · Riscle

LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Médiathèque de Riscle
Adresse
place de la libération 32400 RISCLE
Ville
32400 Riscle
Département
Gers
Tarif
Participation appréciée. Inscription obligatoire.

LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE Samedi 19 décembre, 14h00 Médiathèque de Riscle Gers

Participation appréciée. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00

Noël au coeur de la Forêt

Fabrication de décos de Noël à partir d’éléments naturels (cônes, sarments, glands…) et en fil chenille (animaux de la forêt, flocons…)
Et qui sait ? Vous pourrez, pourquoi pas, offrir à votre tour des savoirs-faire, à partager lors de prochains ateliers.
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Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous.
Nos jauges étant limitées, pensez à vous inscrire !

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Emparez vous de cette proposition créative offerte par Laura !

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