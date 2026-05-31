LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle

Informations pratiques

LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE Samedi 19 décembre, 14h00 Médiathèque de Riscle Gers

Participation appréciée. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00

Noël au coeur de la Forêt

Fabrication de décos de Noël à partir d’éléments naturels (cônes, sarments, glands…) et en fil chenille (animaux de la forêt, flocons…)

Et qui sait ? Vous pourrez, pourquoi pas, offrir à votre tour des savoirs-faire, à partager lors de prochains ateliers.

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Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous.

Nos jauges étant limitées, pensez à vous inscrire !

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Emparez vous de cette proposition créative offerte par Laura !

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