LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE, Médiathèque de Riscle, Riscle
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque de Riscle · Riscle
Informations pratiques
LES VOYAGeurs.euses DU FAIRE Samedi 19 décembre, 14h00 Médiathèque de Riscle Gers
Participation appréciée. Inscription obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00
Noël au coeur de la Forêt
Fabrication de décos de Noël à partir d’éléments naturels (cônes, sarments, glands…) et en fil chenille (animaux de la forêt, flocons…)
Et qui sait ? Vous pourrez, pourquoi pas, offrir à votre tour des savoirs-faire, à partager lors de prochains ateliers.
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Nos évènements sont gratuits et ouverts à tous.
Nos jauges étant limitées, pensez à vous inscrire !
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Emparez vous de cette proposition créative offerte par Laura !
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