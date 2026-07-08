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AGENDA · Laval

Les Wampas + Trotski Nautique 6PAR4 Laval

samedi 3 octobre 2026 · 6PAR4 · Laval

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
6PAR4
Adresse
177 Rue du Vieux Saint-Louis
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif
23 23 23

Laval

Les Wampas + Trotski Nautique

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-04 01:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Quarante ans après leurs débuts, Les Wampas reviennent avec Où va nous ?, un nouvel album fidèle à leur ADN.
Emmené par Didier Wampas, le groupe livre sur scène toute la puissance de ses chansons, entre guitares incisives, humour décalé et énergie communicative.   .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80  info@6par4.com

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English :

Forty years after their debut, Les Wampas are back with *Où va nous ?*, a new album true to their roots.

L’événement Les Wampas + Trotski Nautique Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME

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