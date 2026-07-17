L’ESPACE ALAIN GERBAULT, L’Espace Alain Gerbault, Laval

Informations pratiques

L’ESPACE ALAIN GERBAULT 19 et 20 septembre L’Espace Alain Gerbault Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inauguré en 1993, l’espace Alain Gerbault rend hommage au navigateur qui fut le premier à réaliser le tour du monde en solitaire. À cet exploit sportif, le natif de Laval ajoute à l’époque une dimension humaniste en devenant l’ardent défenseur de la culture polynésienne menacée par les usages occidentaux.

Accès libre selon les jauges de sécurité

L’Espace Alain Gerbault allée Adrien Bruneau 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 02 53 74 12 20

Inauguré en 1993, l’espace Alain Gerbault rend hommage au navigateur qui fut le premier à réaliser le tour du monde en solitaire. À cet exploit sportif, le natif de Laval ajoute à l’époque une en de …

© Ville de Laval