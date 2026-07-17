L’ESPACE SAINT JULIEN, Espace Saint-Julien, Laval

Informations pratiques

L’ESPACE SAINT JULIEN Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Espace Saint-Julien Mayenne

Limité à 20 visiteurs maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

– « Le souffle de Saint-Julien ». Visite-spectacle historique itinérante en six tableaux immersifs, de l’aumônerie du 11e siècle à l’espace intergénérationnel, social et éducatif du 21e siècle. Groupes de 20 visiteurs maximum, uniquement sur inscription (https://my.weezevent.com/visite-immersive-le-souffle-de-saint-julien-journees-du-patrimoine), pour garantir une expérience fluide permettant de découvrir les locaux rénovés de l’ex-hôpital et la nouvelle vie des lieux.

Espace Saint-Julien 14 rue Sainte-Anne 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire +33 (0)2 52 98 02 45 http://www.espacesaintjulien.org https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « u201cLe Souffle de Saint-Julien » est un spectacle itinu00e9rant qui vous plonge au cu0153ur de dix siu00e8cles d’histoire du2019hospitalitu00e9 et du2019attention u00e0 lu2019autre. Les visiteurs ne regardent pas un spectacle : u00a0ils le traversent, guidu00e9s par des personnages historiques incarnu00e9s par des bu00e9nu00e9voles passionnu00e9s. Un parcours immersif u00e0 travers 6 tableaux vivants, ancru00e9s dans des u00e9poques-clu00e9s de l’histoire de Saint-Julien. Des groupes de 20 visiteurs maximum, sur inscription, pour garantir une expu00e9rience fluide permettant de du00e9couvrir les locaux ru00e9novu00e9s de lu2019ex-hu00f4pital et la nouvelle vie des lieux. A l’issue du parcours, vous aurez traversu00e9 la Cale (restaurant solidaire), la ru00e9sidence senior et sa colocation u00e9tudiante, la Cabane (accueil pu00e9riscolaire), le Nid (microcru00e8che), lu2019Internat, la Maison de Santu00e9 et la magnifique chapelle construite par Lu00e9opold Ridel. Tout un monde dont le cu0153ur bat au rythme des gu00e9nu00e9rations qui se croisent et su2019enrichissent mutuellement. Gratuit. Possibilitu00e9 de soutenir l’Espace Saint-Julien sur place etu00a0 https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1″, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Visite immersive « Le souffle de Saint-Julien » », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/visite-immersive-le-souffle-de-saint-julien-journees-du-patrimoine », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}}, « link »: « https://my.weezevent.com/visite-immersive-le-souffle-de-saint-julien-journees-du-patrimoine »}] Ancien hôpital de Laval tombé en déshérence depuis des décennies, il a été racheté par des bénévoles qui l’ont transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif. Il abrite 5 générations grâce à une microcrèche, un accueil périscolaire, un internat de garçons, une colocation de jeunes filles, une résidence senior, un restaurant solidaire employant des personnes handicapées et une maison de santé.

Il se veut tourné vers l’hospitalité, les rencontres et l’accueil de tous. Situé en coeur de ville de Laval, en bord de Mayenne.

– « Le souffle de Saint-Julien ». Visite-spectacle historique itinérante en six tableaux immersifs, de l’aumônerie du 11e siècle à l’espace intergénérationnel, social et éducatif du 21e siècle. de…

© Ville de Laval (Amélie)