L’ESPACE SAINT JULIEN, Espace Saint-Julien, Laval

Informations pratiques

L’ESPACE SAINT JULIEN Dimanche 20 septembre, 13h30 Espace Saint-Julien Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

– « Saint-Julien, mille ans d’histoire et d’hospitalité ». Une visite guidée à travers la Cale (restaurant solidaire), la résidence senior et sa colocation étudiante, la Cabane (accueil périscolaire), le Nid (microcrèche), l’Internat, la Maison de Santé et la magnifique chapelle construite par Léopold Ridel. Uniquement sur inscription (https://my.weezevent.com/visite-guidee-espace-saint-julien), pour garantir une expérience fluide permettant de découvrir pour la première fois les locaux rénovés de l’ex- hôpital et la nouvelle vie des lieux.

Espace Saint-Julien 14 rue Sainte-Anne 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire +33 (0)2 52 98 02 45 http://www.espacesaintjulien.org https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Visite itinu00e9rante u00e0 travers u00a0lu2019ex-hu00f4pital entiu00e8rement ru00e9novu00e9, transformu00e9 en espace intergu00e9nu00e9rationnel, social et u00e9ducatif et la chapelle partiellement restauru00e9e. A l’issue du parcours, vous aurez traversu00e9 la Cale (restaurant solidaire), la ru00e9sidence senior et sa colocation u00e9tudiante, la Cabane (accueil pu00e9riscolaire), le Nid (microcru00e8che), lu2019Internat, la Maison de Santu00e9 et la magnifique chapelle construite par Lu00e9opold Ridel. Tout un monde dont le cu0153ur bat au rythme des gu00e9nu00e9rations qui se croisent et su2019enrichissent mutuellement. Des groupes de 20 visiteurs maximum, sur inscription, pour garantir une expu00e9rience fluide permettant de du00e9couvrir les locaux ru00e9novu00e9s de lu2019ex-hu00f4pital et la nouvelle vie des lieux. Gratuit. Possibilitu00e9 de soutenir l’Espace Saint-Julien sur place etu00a0 https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 », « html »: «

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Il se veut tourné vers l’hospitalité, les rencontres et l’accueil de tous. Situé en coeur de ville de Laval, en bord de Mayenne.

– « Saint-Julien, mille ans d’histoire et d’hospitalité ». Une visite guidée à travers la Cale (restaurant solidaire), la résidence senior et sa colocation étudiante, la Cabane (accueil le Nid la de…

© Ville de Laval (Amélie)