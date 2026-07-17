L’ESPACE SAINT JULIEN, Espace Saint-Julien, Laval

Informations pratiques

L’ESPACE SAINT JULIEN Dimanche 20 septembre, 13h30 Espace Saint-Julien Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

– « L’espace Saint-Julien en 3 points ». Parcours de présentation par des bénévoles de l’Espace Saint-Jule parc de Saint-Julien, du chœur des sœurs, nef restaurée de la Chapelle; et de la Chapelle principale, partiellement restaurée, avec des peintures de Chabas, des vitraux d’Alleaume. Un saisissant contraste avant/après.

Espace Saint-Julien 14 rue Sainte-Anne 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire +33 (0)2 52 98 02 45 http://www.espacesaintjulien.org https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-saint-julien/formulaires/1 Ancien hôpital de Laval tombé en déshérence depuis des décennies, il a été racheté par des bénévoles qui l’ont transformé en espace intergénérationnel, social et éducatif. Il abrite 5 générations grâce à une microcrèche, un accueil périscolaire, un internat de garçons, une colocation de jeunes filles, une résidence senior, un restaurant solidaire employant des personnes handicapées et une maison de santé.

Il se veut tourné vers l’hospitalité, les rencontres et l’accueil de tous. Situé en coeur de ville de Laval, en bord de Mayenne.

– « L’espace Saint-Julien en 3 points ». Parcours de présentation par des bénévoles de l’Espace Saint-Jule parc de Saint-Julien, du chœur des sœurs, nef restaurée de la Chapelle; et de la Chapelle…

© Ville de Laval (Amélie)