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L’étagère du Oh ! Bibliothèque Robert Sabatier Paris

L’étagère du Oh ! Bibliothèque Robert Sabatier Paris

L’étagère du Oh ! Bibliothèque Robert Sabatier Paris samedi 20 septembre 2025.

Lieu : Bibliothèque Robert Sabatier

Adresse : 29 rue Hermel

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 septembre 2025

Fin : samedi 27 juin 2026

L’étagère du Oh ! est un rendez-vous mensuel, un moment de partage et d’échange autour de vos coups cœurs littéraires et culturels. On y parle de livres bien sûr, mais aussi de films, d’expositions et de spectacles autour d’une boisson chaude.
Le samedi 27 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel  75018 Paris


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