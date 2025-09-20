L’étagère du Oh ! Bibliothèque Robert Sabatier Paris
L’étagère du Oh ! Bibliothèque Robert Sabatier Paris samedi 20 septembre 2025.
L’étagère du Oh ! est un rendez-vous mensuel, un moment de partage et d’échange autour de vos coups cœurs littéraires et culturels. On y parle de livres bien sûr, mais aussi de films, d’expositions et de spectacles autour d’une boisson chaude.
Le samedi 27 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00
Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris
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