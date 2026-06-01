L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques. 1791-1914, Éditions Dilecta / Cnap, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau
L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques. 1791-1914, Éditions Dilecta / Cnap, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques. 1791-1914, Éditions Dilecta / Cnap, 2026 Samedi 6 juin, 17h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:45:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:45:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques. 1791-1914, Éditions Dilecta ; Centre national des arts plastiques, 2026.
Table ronde consacrée à la présentation du premier ouvrage de la collection L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques, coéditée par le Cnap et Les éditions Dilecta. Organisée sous la forme d’un dialogue entre les directeurs de ce volume et plusieurs de ses auteurs, cette rencontre abordera les enjeux scientifiques et la genèse du projet, la place de la collection historique du Cnap (1791-1914) dans les politiques publiques, tout en interrogeant les manières d’écrire aujourd’hui l’histoire d’une collection d’État, les renouvellements méthodologiques (archives, approches croisées), ainsi que les enjeux notamment territoriaux, institutionnels et les politiques d’acquisition de la période concernée.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Yoriyas – Casablanca not the movie, Ville de Fontainebleau, Fontainebleau 2 juin 2026
- Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau 2 juin 2026
- Festival de l’histoire de l’art Place du Général De Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026
- Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle sur la thématique de la famille, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau 5 juin 2026
- Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Place du Général de Gaulle Fontainebleau 5 juin 2026