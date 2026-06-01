L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques. 1791-1914, Éditions Dilecta / Cnap, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques. 1791-1914, Éditions Dilecta / Cnap, 2026 Samedi 6 juin, 17h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:45:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:45:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques. 1791-1914, Éditions Dilecta ; Centre national des arts plastiques, 2026.

Table ronde consacrée à la présentation du premier ouvrage de la collection L’État et les artistes contemporains. Histoire de la collection du Centre national des arts plastiques, coéditée par le Cnap et Les éditions Dilecta. Organisée sous la forme d’un dialogue entre les directeurs de ce volume et plusieurs de ses auteurs, cette rencontre abordera les enjeux scientifiques et la genèse du projet, la place de la collection historique du Cnap (1791-1914) dans les politiques publiques, tout en interrogeant les manières d’écrire aujourd’hui l’histoire d’une collection d’État, les renouvellements méthodologiques (archives, approches croisées), ainsi que les enjeux notamment territoriaux, institutionnels et les politiques d’acquisition de la période concernée.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art