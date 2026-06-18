L’été au chapeau Concert JOGO à l’écluse Pontarion

Pontarion

L’été au chapeau Concert JOGO

à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Concert live indie-folk JOGO

JOGO, c’est un peu l’ami-e imaginaire de quand on était petit-e, passant de la tendresse d’un doudou doux, à l’aura mystérieuse d’une hydre à quatre têtes tapie dans le placard. Leur musique se caractérise par un mélange des genres et s’exprime à travers la poésie naïve des textes qui abordent des thématiques intimes et sincères de l’enfance, des expériences et des souvenirs. Le trio mêle ses douces polyphonies à des mélodies alambiquées. Un assemblage qui fonctionne grâce aux subtils arrangements des morceaux oscillant entre douceur et légèreté, et phases de sons bruts.

En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .

à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com

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English : L’été au chapeau Concert JOGO

L’événement L’été au chapeau Concert JOGO Pontarion a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest