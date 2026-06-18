L’été au chapeau Concert JOGO à l’écluse Pontarion
L’été au chapeau Concert JOGO à l’écluse Pontarion jeudi 9 juillet 2026.
Pontarion
L’été au chapeau Concert JOGO
à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Concert live indie-folk JOGO
JOGO, c’est un peu l’ami-e imaginaire de quand on était petit-e, passant de la tendresse d’un doudou doux, à l’aura mystérieuse d’une hydre à quatre têtes tapie dans le placard. Leur musique se caractérise par un mélange des genres et s’exprime à travers la poésie naïve des textes qui abordent des thématiques intimes et sincères de l’enfance, des expériences et des souvenirs. Le trio mêle ses douces polyphonies à des mélodies alambiquées. Un assemblage qui fonctionne grâce aux subtils arrangements des morceaux oscillant entre douceur et légèreté, et phases de sons bruts.
En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .
à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’été au chapeau Concert JOGO
L’événement L’été au chapeau Concert JOGO Pontarion a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest
À voir aussi à Pontarion (Creuse)
- L’été au chapeau La Chèvre bourrue à l’écluse Pontarion 7 juillet 2026
- L’été au chapeau Concert Miel de cactus Pontarion 19 juillet 2026
- Exposition de peintures Salle Maurice Lecante Pontarion 20 juillet 2026
- Grande brocante des Pompiers Pontarion 26 juillet 2026
- L’été au chapeau Sieste Rien à faire Pontarion 2 août 2026