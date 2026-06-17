L’été au chapeau La Chèvre bourrue à l’écluse Pontarion
L’été au chapeau La Chèvre bourrue à l’écluse Pontarion mardi 7 juillet 2026.
Pontarion
L’été au chapeau La Chèvre bourrue
à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
La Chèvre bourrue Contes du bestiaire populaire limousin en musique.
de et par Sandrine Gniady et Vincent Brusel (mandoline)
Cochon farceur et âne philosophe, chèvre gourmande et vache indolente les petites et les grosses bêtes nous ressemblent ! Ca nous flatte et ca nous vexe, mais les bêtes s’en moquent. Vous reconnaitrez-vous ou reconnnaitrez-vous quelqu’un derrière les pépiements de la mandoline et les gazouillis de conte ?
Entre les deux spectacles (Le Sable de la mer 20h30) vous aurez la possibilité de vous restaurer à Pontarion grâce à Pizza Pop et au Kebab.
En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .
à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com
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English : L’été au chapeau La Chèvre bourrue
L’événement L’été au chapeau La Chèvre bourrue Pontarion a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Creuse Sud Ouest
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